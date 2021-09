Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Kindergarten beschäftigt Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

Im Zeitraum Montag, 20. September, 15.30 Uhr bis Mittwoch, 22. September, 12 Uhr sind Unbekannte in den Altbau der Kindertagesstätte "Sternschnuppe" in der Volmerdingsener Straße eingebrochen.

Die dazu beschädigte Kellertür bemerkte eine Mitarbeiterin bereits am Mittwoch in der letzten Woche, schenkte der Beschädigung wegen derzeitiger Abrissarbeiten am alten Gebäude aber offenbar wenig Bedeutung. Einige Tage später bemerkte man das Fehlen von zwei im Keller der Kita gelagerten und noch verpackten Fußballtoren von "Hudora" sowie einem Schlauchwagen der Marke "Gardena".

Hinweise zu den Tätern bitte an Telefon (0571) 88660.

