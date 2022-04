Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drogerie-"Großeinkauf" ohne zu bezahlen/ Durchsuchung nach Verkehrskontrolle

Lüdenscheid (ots)

Mit einem regelrechten Großeinkauf wollte eine 29-jährige Lüdenscheiderin am Mittwoch um 17.30 Uhr eine Drogerie an der Knapper Straße verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin, der die Frau bereits im Laden aufgefallen war, sprach sie beim Herausgehen an. Darauf rannte die 29-Jährige mit ihrer vollen Tasche los. Direkt am Ausgang stellte sich eine andere Mitarbeiterin in den Weg. Es kam zu einem Gerangel, bei dem beide Frauen auf den Boden stürzten. Die Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. In ihrer prall gefüllten Tasche steckten diverse Kleidungsstücke, Haushaltsartikel, kosmetische Erzeugnisse, Zahnbürste, Rasierklingen, Binden, Speicherkarten und USB-Sticks. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. Ihr wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Die Beute musste sie zurückgeben.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Altenaer Straße, in Höhe Gevelndorf, stoppte die Polizei am Mittwoch um 23.30 Uhr einen Pkw mit drei jungen Leuten. Aus dem Wagen schlug ihnen Cannabis-Geruch entgegen. Die 18-jährige Mitfahrerin aus Schalksmühle hatte ein Päckchen Betäubungsmittel dabei, ein 20-jähriger Mitfahrer aus Lüdenscheid mehrere Päckchen Betäubungsmittel sowie Utensilien, die auf einen Handel hindeuten. Die Polizei durchsuchte darauf in der Nacht mit seiner Einwilligung die Wohnung des 20-Jährigen. Dort fanden sich lediglich Konsumutensilien. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Illegalen Handels mit Cannabis und Zubereitungen bzw. Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell