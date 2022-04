POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Lüdenscheid (ots) - Taschendiebe treiben weiter ihr Unwesen im Märkischen Kreis: Am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr bestahlen sie in einem Discounter an der Volmestraße eine 75-jährige Lüdenscheiderin. Die Frau verwahrte ihre Geldbörse zwar in einer Bauchtasche, legte diese jedoch mitsamt Geldbörse in den Rucksack und den Rucksack dann in den Einkaufswagen. Die 75-Jährige räumt ein, beim Einkaufen "kurz" abgelenkt gewesen zu sein. Sie bemerkte jedoch nichts ...

