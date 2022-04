Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Keller/ Pellets geklaut und Silo aufgeschlitzt

Hemer (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Montagnachmittag wurde in einem Mehrfamilienhaus Im Keunenborn in einen Keller eingebrochen. Der oder die Täter entfernten ein Vorhängeschloss und stahlen acht Autofelgen.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen sind unbekannte an der Sporthalle an der Winkelstraße in einen städtischen Container eingebrochen. Sie stahlen aus einem darin stehenden Silo eine unbekannte Menge an Pellets. Das Silo wurde aufgeschlitzt, so dass das Heizmaterial herausrieselte. Der Schaden liegt bei etwa 5000 Euro. An der Eingangstür zur Sporthalle wurden weitere Hebelmarken festgestellt. Aufg der Ihmerter Straße lagen zwei aufgerissene Pelletsäcke, die vermutlich zu dem Diebstahl an der Winkelstraße gehören. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

