Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Passwort gehackt: Rechnung für angeblichen Wohnwagen-Kauf

Halver (ots)

Ein 55-jähriger Halveraner hat am Montag überraschend eine Rechnung für den Kauf eines Wohnwagens bekommen. Den sollte er angeblich über Online-Auktionskaufhaus erworben haben. Außerdem bekam er E-Mails, dass möglicherweise sein Passwort geknackt worden sei. Leider ist der Passwort-Klau im Internet keine Seltenheit. Deshalb sollten sichere Kennwörter genutzt werden. Tipps dazu gibt die Polizei unter www.mach-dein-passwort-stark.de. Internet-Nutzer sollten es vermeiden, sich über Links in E-Mails auf eine Seite zu bewegen, auf der Passworte eingegeben werden müssen. Betrüger bauen Seiten z.B. von Banken täuschend echt nach. In einem zweiten Schritt bringen sie Opfer dazu, sich über einen Link in einer E-Mail genau auf diese Seite zu klicken. Die Kunden denken, sie hätten die echte Webseite ihrer Bank auf dem Bildschirm und geben arglos Konto-/Kundennummer und PIN ein. So "fischen" die Betrüger die Daten ab, um dann anschließend Geld abzubuchen oder Ware zu bestellen. (cris)

