POL-MK: Versuchter Diebstahl von Kleinwagen

Lüdenscheid (ots) - Drei augenscheinlich junge Personen machten an der Lennestraße unmittelbar am Waldrand, in Richtung Wohngebiet Vogelberg, am gestrigen Dienstagabend, gegen 20:29 Uhr, ein ca. 2x2 Meter breites Feuer aus Holzpaletten und Sträuchern. Kurz vor Eintreffen der Beamten entfernten sich die Personen in Richtung Fuelbecker Straße. Den Polizisten gelang es das Feuer zu löschen. Die Personen konnten nicht ...

