POL-MK: Feuer am Waldrand/Einbruch in Werkstatt

Drei augenscheinlich junge Personen machten an der Lennestraße unmittelbar am Waldrand, in Richtung Wohngebiet Vogelberg, am gestrigen Dienstagabend, gegen 20:29 Uhr, ein ca. 2x2 Meter breites Feuer aus Holzpaletten und Sträuchern. Kurz vor Eintreffen der Beamten entfernten sich die Personen in Richtung Fuelbecker Straße. Den Polizisten gelang es das Feuer zu löschen. Die Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Da durch etwaige Feuer in der Nähe von Wäldern ein erhebliches Risiko für Brände besteht, ermittelt die Polizei nun wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr. (schl)

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagnachmittag, 17:00 Uhr und Dienstagmorgen, 06:00 Uhr in eine Werkstatt an der Freisenbergstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und beschädigten ein dahinter liegendes Fenstergitter. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

