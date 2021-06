Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Mettmann - 2106040

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend des 08.06.2021 gegen 19:30 Uhr befuhr eine 72 jährige Mettmannerin mit ihrem Mercedes die Ratinger Landstraße in Mettmann in Fahrtrichtung Mettmann und bog an der Einmündung Kantstraße nach links in diese ein. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 53 jährige Erkratherin, die mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Ratingen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision in deren Folge beide Fahrzeugführerinnen schwer und der 71 jährige Beifahrer des VW leicht verletzt wurden. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die Ratinger Landstraße einseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell