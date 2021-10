Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Rauch dringt aus Gebäude

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16.20 Uhr zur Schmiedestraße gerufen. Dort drang Rauch aus der Haustür und den Fenstern im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden angebranntes Essen auf dem Herd vor. Die Brandnester wurden aus dem Gebäude verbracht und dort abgelöscht. Das Gebäude wurde mit einem Hochdrucklüfter belüftet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Von ihnen wurde niemand verletzt. Einsatzende war gegen 17.25 Uhr. Am Donnerstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9.10 Uhr zur Wittener Straße aus. Dort befand sich ein Patient in seiner Wohnung und konnte die Tür nach einem Sturz nicht mehr öffnen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur Wohnung, so dass der Patient dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Einsatzende war gegen 9.50 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell