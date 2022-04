Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beleidigung und Schlag nach Beschwerde über angepacktes Brot

Schalksmühle (ots)

Weil er monierte, dass eine andere Kundin Brot anpackte, bekam ein 44-jähriger Schalksmühler am Dienstag Ärger. Gegen 9 Uhr beobachtete er in einem Discounter am Wansbeckplatz eine Frau, die ohne Handschuhe Brot aus dem Automaten nahm und es wieder zurücklegte. Im Vorbeigehen beschwerte er sich darüber. Die jüngere Begleiterin der Frau erklärte, dass ihn das "einen Scheißdreck" angehe. Es folgten diverse vulgäre Beleidigungen. Der Mann ging weiter. Als er die Frauen draußen in einem Wagen wieder erkannte, ließ er noch einmal eine Bemerkung fallen. Darauf drohte die jüngere Frau ihm mit der Polizei. Sie stieg aus und verpasste dem Mann eine Ohrfeige. Der notierte das Kennzeichen und erstattete Anzeige bei der Polizei, die natürlich auch die Gegenseite anhören wird. (cris)

