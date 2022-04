Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe im Discounter

Lüdenscheid (ots)

Taschendiebe treiben weiter ihr Unwesen im Märkischen Kreis: Am Dienstag zwischen 12 und 12.30 Uhr bestahlen sie in einem Discounter an der Volmestraße eine 75-jährige Lüdenscheiderin. Die Frau verwahrte ihre Geldbörse zwar in einer Bauchtasche, legte diese jedoch mitsamt Geldbörse in den Rucksack und den Rucksack dann in den Einkaufswagen. Die 75-Jährige räumt ein, beim Einkaufen "kurz" abgelenkt gewesen zu sein. Sie bemerkte jedoch nichts Verdächtiges. An der Kasse stellte sie fest, dass die Bauchtasche nicht mehr im Rucksack steckte. Die Polizei warnt weiter vor den Dieben, die insbesondere in Discounter nach Opfern suchen. Deshalb sollten Kunden dort besonders auf ihre Wertsachen achten. Eine Bauchtasche ist eine praktische Lösung zum Verstauen von Geldbörsen - wenn sie tatsächlich dicht am Körper getragen wird. Ansonsten bieten sich die Innentaschen von Jacken an. Kunden ersparen sich damit nicht nur den Verlust von Geld, sondern auch einige Lauferei zum Wiederbeschaffen von Papieren, Buskarten oder Schlüsseln. Keinesfalls darf die PIN im Portemonnaie stecken. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell