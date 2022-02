Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 50, vom 19.02.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Einbruch in Schuppen

In der Zeit von Donnerstag, 17.02.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 18.02.2022, 08:30 Uhr drangen Unbekannte in einen Schuppen in der Van-Woerden-Straße ein. Dazu entfernten sie das Vorhängeschloss und den Schließriegel und entwendeten beides. Nach ersten Angaben fehlt im Schuppen augenscheinlich nichts.

