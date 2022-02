Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw durchsucht

Wassenberg /-Birgelen (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag, 16. Februar, und Donnerstagmorgen, 17. Februar, schlugen unbekannte Täter in Wassenberg die Scheiben mehrerer Pkw ein und durchsuchten diese. Betroffen war ein Fahrzeug an der Straße Am Buir, eines im Bereich Am Buir / Parkstraße und ein weiteres an der Straße Patersgraben. Ob etwas aus den Pkw entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht abschließend fest.

Auch in Birgelen schlugen Unbekannte im gleichen Zeitraum die Scheibe eines parkenden Pkw ein. Dieser stand im Bereich Marktplatz / Lambertusstraße. Hier versuchten sie, das Fahrzeug zu entwenden und schraubten dafür das Armaturenbrett auseinander. Es blieb jedoch beim Versuch. Stattdessen entwendeten die Täter eine Geldbörse mit Bargeld und Personaldokumenten aus dem Pkw.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell