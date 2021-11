Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Abbiegeunfall an der Benzstraße/Duttenhoferstraße ist am Dienstag (23.11.2021) das Fahrzeug eines 64 Jahre alten Mannes beschädigt worden. Der 64 Jahre alte Fahrer eines VW war gegen 11.30 Uhr in der Benzstraße in Richtung Obertürkheim unterwegs. Auf der rechten Spur neben ihm fuhr ein bislang unbekannter Lastwagen, der an der Einmündung Duttenhoferstraße nach rechts in diese abbog. Dabei soll der hintere linke Teil des Gespanns ausgeschert und den VW gestreift haben. Der unbekannte Lkw fuhr daraufhin weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, insbesondere der Lastwagenfahrer werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

