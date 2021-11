Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder im Wert von 15.000 Euro erbeutet - Tatverdächtige ermittelt

Stuttgart-Mühlhausen/Leonberg (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (23.11.2021) die Wohnungen eines 23 Jahre alten Mannes sowie seiner 37-jährigen Schwester und ihres 40 Jahre alten Lebenspartners in Mühlhausen und Leonberg durchsucht. Das Trio steht im Verdacht, sich zusammengeschlossen zu haben, um so an Geld zu kommen. Dabei soll der 40-Jährige die Beute, meist Pedelecs, hochwertige Fahrräder oder sonstiges hochwertiges Stehlgut, ausgespäht haben, während der 23-Jährige anschließend die Diebeszüge übernahm. Die 37-Jährige fuhr ihren Bruder zu den Tatörtlichkeiten, übernahm den Abtransport und kümmerte sich anschließend um die Veräußerung der Beute. Derzeit stehen die drei Personen im Verdacht, mindestens fünf Pedelecs und hochwertige Fahrräder, mit einem Wert von knapp 15.000 Euro in Stuttgart und Leonberg gestohlen und über verschiedene Online-Plattformen verkauft zu haben. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten neben Tatwerkzeugen und elektronischen Geräten, die noch ausgewertet werden müssen, auch Rauschgift. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die drei Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell