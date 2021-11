Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich ohne Führerschein unterwegs

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (23.11.2021) einen 39 Jahre alten Autofahrer in der Straße Neue Weinsteige festgenommen, der unter anderem im Verdacht steht, ohne Führerschein gefahren zu sein. Die Beamten kontrollierten den 39-Jährigen gegen 16.00 Uhr, als er mit seinem VW in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass sein Fahrzeug offenbar nicht zugelassen ist, er mutmaßlich ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und sich offenbar unerlaubt in Deutschland aufhalten soll. Da der Tatverdächtige mutmaßlich auch unter der Beeinflussung von Drogen fuhr, musste er eine Blutprobe abgeben. Der 39-jährige einschlägig polizeibekannte und wohnsitzlose iranische Staatsbürger wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (24.11.2021) im Zuge eines beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt.

