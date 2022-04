Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wenden verboten - Blutprobe - Führerschein sichergestellt

Soest (ots)

Ein verbotenes Wendemanöver kostete am Ende nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (6. April 2022) einen 23-jährigen Autofahrer aus Möhnesee seinen Führerschein. Der Autofahrer befuhr gegen 18.50 Uhr die Brüder-Walburger-Wallstraße in Richtung Walburger-Osthofen-Wallstraße. In Höhe der Walburgerstraße wollte er wenden und fuhr hierzu ein Stück auf den Fahrstreifen der rechts befindlichen Bushaltestelle. Da aufgrund der durchgezogenen Linie und schraffierten Sperrfläche ein Wenden nicht zulässig war, ging ein dahinter befindlicher 30-jähriger Autofahrer aus Soest davon aus, dass der 23-Jährige rechts anhalten wollte. Als dieser jedoch wieder nach links fuhr, konnte der nachfolgende Soester trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 11.500 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fielen den Beamten die glasigen und geröteten Augen des 23-Jährigen auf. Darauf folgende Reaktionstests und ein durchgeführter Drogenvortest verliefen positiv. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins und die Fahrt zur Blutprobe in ein Krankenhaus. (reh)

