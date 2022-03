PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Geisenheim: Betrunken am Steuer +++ Unfallflucht in Lorch +++

Bad Schwalbach (ots)

1. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:57 Uhr zogen Beamte der Polizeistation Rüdesheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Dieser machte die Streife zunächst auf sich aufmerksam, indem er in der Prälat-Werthmann-Straße in Geisenheim beim Anfahren so stark beschleunigte, dass die Reifen durchdrehten. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle wies der 30-jährige Mann dann deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung auf. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,86 Promille. Es folgte die Festnahme des Mannes und die Entnahme einer Blutprobe auf der Dienststelle. Nach der Sicherstellung seines Führerscheins wurde er dann wieder auf freien Fuß gesetzt.

2.Am Samstagabend ereignete sich in Lorch am Rhein zwischen 21:20 Uhr und 21:25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Das bislang unbekannte Fahrzeug befuhr die Jahnstraße in Richtung des Ortsteils Lorchhausen, wobei dort im Vorbeifahren der linke Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs beschädigt wurde. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin kam ihren Pflichten nicht nach und floh von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06722 / 9112 - 0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell