POL-RTK: Arbeitskleidung gestohlen +++ Transporter beschädigt und davongefahren +++ Pkw kollidiert mit Felswand - Zwei verletzte Insassinnen

Bad Schwalbach

1. Arbeitskleidung gestohlen,

Waldems, Esch, Am Kohlberg, 09.03.2022, gg. 14.30 Uhr

(pa)In Waldems Esch wurde am Mittwochnachmittag Arbeitskleidung im Wert von rund 1.000 Euro entwendet. Die Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens, das in der Straße "Am Kohlberg" tätig war, hatten diverse Kleidungsstücke der Marke "Engelbert Strauss" in einem schwarzen Beutel im Vorgarten eines Hauses abgelegt und lediglich etwa drei Minuten unbeobachtet gelassen. Plötzlich mussten sie feststellen, dass offenbar jemand den Beutel, in dem sich neben der Arbeitskleidung auch Glühbirnen befanden, gestohlen hatte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 entgegen.

2. Transporter beschädigt und davongefahren, Taunusstein, Neuhof, Pferdsweide, 08.03.2022, 11.15 Uhr bis 12.55 Uhr

(pa)In Taunusstein Neuhof kam es am Dienstagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Fiat Ducato stellte sein Fahrzeug gegen 11.15 Uhr in der Straße "Pferdsweide" ab. Als er kurz vor 13.00 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Transporter frische Beschädigungen aufwies. Offenbar war ein anderes Fahrzeug gegen den Fiat und anschließend davongefahren, ohne dass sich die verantwortliche Person um die Schadensregulierung gekümmert hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078 - 0 entgegen.

3. Pkw kollidiert mit Felswand - Zwei verletzte Insassinnen, Bundesstraße 54, Zwischen Adolfseck und Bad Schwalbach, Donnerstag, 10.03.2022, 08:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen verletzten sich zwei Fahrzeuginsassinnen bei einem Unfall auf der Bundesstraße 54 schwer. Gegen 08:30 Uhr befuhr eine 82-jährige Bad Schwalbacherin mit ihrem VW Up! die Bundesstraße von Adolfseck nach Bad Schwalbach. Im Fahrzeug befand sich des Weiteren eine 85-jährige Mitfahrerin. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge kam das Fahrzeug in Höhe eines Firmengeländes aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß im Anschluss gegen eine Felswand neben der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf die Beifahrerseite geworfen, rutsche daraufhin über die Fahrbahn und kam letztlich auf der regulären Spur zum Stillstand. Beide Insassinnen mussten mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Das Fahrzeug musste vor Ort abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war im besagten Bereich bis etwa 10:00 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 6.000 Euro. Die Polizeistation Bad Schwalbach hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

