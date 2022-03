POL-RTK: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 für den Rheingau-Taunus-Kreis vorgestellt

Bad Schwalbach (ots) - 1. BMW vor Schule zerkratzt, Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Mittwoch, 02.03.2022, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr (fh)Bereits am vergangenen Mittwoch kam es auf dem Parkplatz einer Schule in der Pestalozzistraße in Taunusstein-Hahn zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Fahrzeug. ...

mehr