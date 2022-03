PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw vor Schule zerkratzt +++ Kraftstoff abgezapft +++ Unfallflucht auf der B42 in Höhe Oestrich-Winkel +++ Unfall mit Verletzten bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

1. BMW vor Schule zerkratzt, Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Mittwoch, 02.03.2022, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Bereits am vergangenen Mittwoch kam es auf dem Parkplatz einer Schule in der Pestalozzistraße in Taunusstein-Hahn zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Fahrzeug. Wie erst gestern von dem Geschädigten angezeigt wurde, zerkratzten Unbekannte am Mittwoch dem 02.03.2022 zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr seinen schwarzen BMW der 4er Reihe und hinterließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Diesel aus LKW abgezapft, Bad Schwalbach, Nikolaus-August-Otto-Straße, Montag, 07.03.2022, 16:30 Uhr bis Dienstag 08.03.2022, 06:15 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen haben Unbekannte in der Nikolaus-August-Otto-Straße in Bad Schwalbach rund 200 Liter Diesel aus einem abgestellten LKW abgezapft. Mit ihrer flüssigen Beute flüchteten die Täter daraufhin unbemerkt davon.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Unfallflucht auf der B42, Bundesstraße 42, Oestrich-Winkel, Höhe "Oestricher Kreisel" Montag, 07.03.2022, 20:30 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich auf der B 42 eine Verkehrsunfallflucht bei der ein bislang unbekanntes Fahrzeug den falschen Fahrstreifen genutzt habe. Nach eigenen Angaben sei die 70-jährige Fahrerin eines Ford gegen 20:30 Uhr vom "Oestricher Kreisel" kommend auf die Bundesstraße in Richtung Eltville aufgefahren. Plötzlich sei ihr auf dem Einfädelungsstreifen ein Fahrzeug entgegengekommen, welches die B42 in Richtung Rüdesheim entlanggefahren sei und nicht die vorgeschriebene Fahrspur genutzt habe. Das fremde Fahrzeug habe noch versucht auszuweichen und dabei jedoch die Frontstoßstange des Ford touchiert. Der unbekannte Wagen, bei dem es sich um ein kleineres Fabrikat handeln soll, fuhr daraufhin in Richtung Rüdesheim davon. Am Ford entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

4. Unfall mit Verletzten auf der L 3274, Landesstraße 3274 bei Idstein, Höhe Abfahrt der A3, Dienstag, 08.03.2022, 08:10 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es auf der L3274 zwischen Hünstetten-Görsroth und Idstein zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Kurz nach 8 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter von der A3, Fahrtrichtung Frankfurt, ab und beabsichtigte auf die L 3274 in Richtung Görsroth abzubiegen. Hierbei übersah der Mann ersten Ermittlungen zufolge den BMW einer 47-Jährigen, welche ihrerseits die Landesstraße in Richtung Idstein entlangfuhr. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, bei der ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Die beiden Personen mussten leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Dies hatte eine Verkehrsbeeinträchtigung, auch für die A3 in Fahrtrichtung Köln, zur Folge. Gegen 10:00 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder komplett frei gegeben werden.

