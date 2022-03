PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Unfall unter Alkoholeinfluss +++ Sachbeschädigungen durch Feuer +++ Unfall endet in Schlägerei +++ Ohne Führerschein aber mit Drogen am Steuer +++

(ots)

1) Unfall unter Alkoholeinfluss,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Samstag, 05.03.22, 02:10 Uhr

In der Nacht zum Samstag verlor ein 19 Jahre alter Fahrer aus Heidenrod mit seinem Hyundai die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr prallte er mit seinem Pkw gegen ein Verkehrsschild. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde einbehalten.

2) Sachbeschädigungen durch Feuer,

Idstein, Wiesbadener Straße 66 und 78, Samstag, 05.03.2022, 03:46 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Idstein zu zwei Sachbeschädigungen durch Feuer. In beiden Fällen wurde auf der Straße abgestellter Sperrmüll entzündet. Im Bereich der Hausnummer 66 brannten eine Matratze sowie ein Bettgestell. Beide Gegenstände konnten durch die Polizeibeamten gelöscht werden. Kurze Zeit später wurde im Bereich der Hausnummer 78 ein weiterer Brand gemeldet. Diesmal wurden Altkleider entzündet, welche an einer Fensterscheibe lagen. Dabei wurde diese beschädigt. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126 - 93940 entgegen.

3) Unfall endet in Schlägerei,

Taunusstein, B54/Kleiststraße, Samstag, 05.03.22, 16:40 Uhr

Ein eher unbedeutender Auffahrunfall an der Kreuzung Magistrale/Kleiststraße endete am Samstagnachmittag in einem handfesten Streit. Ein 44 Jahre alter Taunussteiner fuhr mit seinem Renault leicht auf den vor ihm wartenden Golf eines 74 Jahre alten Taunussteiners auf. Der Gesamtschaden wurde hierbei auf ca. 650 EUR geschätzt. Das Geschehen erhitzte jedoch die Gemüter der beiden Beteiligten derart, dass sie mit Fäusten aufeinander einschlugen. Gegen beide wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

4) Ohne Führerschein aber mit Drogen am Steuer, Taunusstein, Samstag, 05.03.22, 00:20 Uhr

In der Nacht zum Samstag kontrollierten Beamte der PSt. Bad Schwalbach einen 43 Jahre alten Taunussteiner mit seinem Pkw. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand und außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurden bei ihm Drogen aufgefunden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

