POL-SO: Soest - Aufgefahren - Blutprobe - Führerschein beschlagnahmt

Soest (ots) - Die Chance einer in der Mittelkonsole eines Autos liegenden Geldbörse nutze ein Dieb am Mittwochnachmittag (6. April 2022) zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr an einem Blumenfeld des Weslarner Weges. Um an seine Beute zu gelangen, schlug er die Seitenscheibe des Wagens ein und entwendete das Portemonnaie samt Bargeld, EC-Karten und Ausweis. Neben der Kartensperrungen, Anzeigenaufnahme, Reparatur der ...

