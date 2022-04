Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geldbörse im Auto - Scheibe eingeschlagen

Soest (ots)

Die Chance einer in der Mittelkonsole eines Autos liegenden Geldbörse nutze ein Dieb am Mittwochnachmittag (6. April 2022) zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr an einem Blumenfeld des Weslarner Weges. Um an seine Beute zu gelangen, schlug er die Seitenscheibe des Wagens ein und entwendete das Portemonnaie samt Bargeld, EC-Karten und Ausweis. Neben der Kartensperrungen, Anzeigenaufnahme, Reparatur der Autoscheibe, Versicherungsformalien muss sich der Betroffene nun auch noch um die Neuanschaffung seiner Dokumente kümmern und damit viel Zeit investieren. Das Auto ist kein Safe. Lassen Sie keine Gegenstände im Fahrzeug zurück, die das Interesse von "Autoknackern" wecken könnte. Dies erspart viel Ärger und Zeit. (reh)

