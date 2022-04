Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Schwerer Verkehrsunfall auf der Soester Straße

Erwitte (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Soester Straße in Erwitte endete am Mittwochmorgen (6. April 2022) mit zwei Schwer-, drei Leichtverletzten und schätzungsweise 30.000 Euro Sachschaden. Ein 71-jähriger Mann aus Delbrück befuhr um kurz nach 6 Uhr mit seinem Lieferwagen die Soester Straße aus Fahrtrichtung Soest kommend in Richtung Erwitte. Kurz vor der Straßeneinmündung zur Straße "Zum Manninghofer Bach" hielt bereits ein 25-jähriger Autofahrer aus Soest mit seinem 24-jährigen Beifahrer aus Möhnesee an, um in die Straße "Zum Manninghofer Bach" abbiegen zu können. Hierzu mussten sie jedoch erst noch den Gegenverkehr verkehrsbedingt passieren lassen. Der Delbrücker erkannte den vor ihm bereits stehenden Wagen zu spät und fuhr diesem von hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Soesters in den Gegenverkehr geschoben, wo es mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Autofahrer aus Erwitte und dessen 15-jährigen Beifahrer frontal aufeinander prallte. Alle Beteiligten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser verbracht. Der 71-Jährige und der Beifahrer vom Möhnesee wurden hierbei stationär im Krankenhaus aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Soester Straße durch die Polizei gesperrt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell