POL-SO: Welver-Nateln - Auf dem Dach gelandet

Welver (ots) - Am Dienstag (5. April 2022) wurden bereits vier Autoaufbrüche im Bereich Welver bei der Polizei angezeigt. (Pressemeldung v. 05.04.). Im Laufe des Tages kamen noch drei Anzeigen hinzu. Die "Autoknacker" gingen in der Nacht zu Dienstag einen Ford Transit in der Straße "In den Wulferten" an. Hieraus entwendeten sie einen Makita Akkuschrauber. Aus einem zweiten Fahrzeug in der Straße "Rauksloh" wurde ...

