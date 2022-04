Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Autoknacker unterwegs (Fortsetzung)

Welver (ots)

Am Dienstag (5. April 2022) wurden bereits vier Autoaufbrüche im Bereich Welver bei der Polizei angezeigt. (Pressemeldung v. 05.04.). Im Laufe des Tages kamen noch drei Anzeigen hinzu. Die "Autoknacker" gingen in der Nacht zu Dienstag einen Ford Transit in der Straße "In den Wulferten" an. Hieraus entwendeten sie einen Makita Akkuschrauber. Aus einem zweiten Fahrzeug in der Straße "Rauksloh" wurde diverses Werkzeug der Marken "Hilti" und "Würth" entwendet. In der Reiherstraße öffneten sie gewaltsam einen VW Transporter. Hieraus wurde ein schwarzer Koffer mit Kupferkabeln entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Autoaufbrüchen oder Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell