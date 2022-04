Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Autoknacker unterwegs

Welver (ots)

In der Nacht zu Dienstag (5. April 2022) wurden in Welver mindestens vier Transportfahrzeuge gewaltsam geöffnet, um darin befindliches Werkzeug zu entwenden. Der gemeinsame Tatzeitraum aller Autoaufbrüche lag zwischen 22 Uhr und 06.30 Uhr und befand sich in den Straßen "Breite Straße", "Am Hachenbruch" und "Weidestraße". Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können oder Hinweise zu den entwendeten Werkzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

