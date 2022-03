Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vollsperrung nach LKW - Unfall ++ Buchholz - Feuer auf Balkon

Buchholz/BAB 261 (ots)

Vollsperrung nach LKW - Unfall

Am 8.3.2022, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der A261, unmittelbar nach der Abfahrt von der A1 (Buchholzer Dreieck), in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 52-jährige Fahrer eines Tanklastzuges war aus nach unklarer Ursache nach links von seiner Fahrspur abgekommen und gegen die Seitenschutzplanke geprallt. In der Folge kippte der LKW nach links gegen die dortige Böschung.

Der Fahrer wurde schwer verletzt im Führerhaus eingeklemmt. Die Autobahn 261 wurde in Fahrtrichtung Hamburg für die Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

Die Rettung des 52-Jährigen gestaltete sich schwierig, da er möglichst schonend aus dem demolierten Führerhaus befreit werden musste. Nach rund zweieinhalb Stunden konnte der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der mit Palmöl beladene Tanklastzug musste anschließend wieder aufgerichtet werden. Die Vollsperrung blieb für die Aufräumarbeiten bis 4:30 Uhr morgens bestehen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 200.000 Euro.

Buchholz - Feuer auf Balkon

In der Brandenburger Straße kam es am Dienstag, 8.3.2022 zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen kurz nach 17:00 Uhr hatten Zeugen Feuer auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses bemerkt. Die Bewohner des gesamten Hauses wurden vorsorglich ins Freie gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ablöschen. Durch die Flammen wurden Teile der Fassade und der betroffenen Wohnung beschädigt. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 70.000 EUR.

