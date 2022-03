POL-WL: Carportbrand greift auf Wohnhaus über ++ Buchholz/Holm-Seppensen - Mülltonnen in Brand gesetzt

Buchholz (ots) - Geldtasche aus Rollator entwendet Eine 83-jährige Frau ist am Mittwoch, 2.3.2022 in der Breiten Straße bestohlen worden, als sie in einem Einzelhandelsgeschäft unterwegs war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr. Die Frau hatte zuvor 250 Euro Bargeld in ein einer Bankfiliale abgehoben und die Geldtasche im Korb ihres Rollators ...

mehr