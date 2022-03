Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldtasche aus Rollator entwendet ++ Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Buchholz (ots)

Geldtasche aus Rollator entwendet

Eine 83-jährige Frau ist am Mittwoch, 2.3.2022 in der Breiten Straße bestohlen worden, als sie in einem Einzelhandelsgeschäft unterwegs war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr. Die Frau hatte zuvor 250 Euro Bargeld in ein einer Bankfiliale abgehoben und die Geldtasche im Korb ihres Rollators deponiert. Beim Bezahlen in einem Ladengeschäft bemerkte sie das Fehlen der Tasche. Bei der Anzeigenaufnahme schilderte die 83-Jährige, dass ihr zwei Frauen im Alter von 25 und 60 Jahren, beide dunkelhaarig und von kleiner Statur, aufgefallen seien, die schon bei der Bank und später im Ladengeschäft in ihrer Nähe gewesen sein. Möglicherweise hatten die beiden die Geldabhebung beobachtet und waren der 83-Jährigen dann gezielt gefolgt. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Seevetal/A1 - Auffahrunfall

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Mittwoch, 2.3.2022, zu einem Auffahrunfall. Zwischen den Anschlussstellen Hittfeld und Maschener Kreuz hatte sich gegen 13:30 Uhr vor einer Baustelle ein Rückstau gebildet. Der 58-jährige Fahrer eines Land Rover hatte das zu spät bemerkt. Er fuhr mit seinem Wagen auf den Citroen eines 74-Jährigen auf. Dieser Wagen wurde noch auf den Nissan eines 49-jährigen Mannes aufgeschoben.

Der 74-Jährige sowie seine 63-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell