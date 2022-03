Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Feuer in Reihenhaus ++ Seevetal/Meckelfeld - Transporter aufgebrochen ++ Neu Wulmstorf - Widerstand geleistet

Buchholz (ots)

Feuer in Reihenhaus

Am Donnerstag, 3.3.2022, gegen kurz nach 14:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in den Gerstenkamp gerufen. Dort war es im Dachgeschoss eines Reihenhauses zu einem Feuer gekommen. In der Folge brannte das Dachgeschoss komplett aus. Ein Übergreifen auf die benachbarten Wohneinheiten konnte verhindert werden. Das betroffene Reihenhaus ist jedoch bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Ein 24-jähriger Bewohner hatte nach eigenen Angaben mit einem brennbaren Reiniger hantiert. Dieser war in Brand geraten und hatte das Feuer verursacht. Der Mann verletzte sich bei dem Vorfall leicht. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200.000 EUR.

Seevetal/Meckelfeld - Transporter aufgebrochen

An der Straße Melkerstieg haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, 3.3.2022 einen Renault Master aufgebrochen. Die Täter knackten das Schloss der Tür und gelangten so an die Ladefläche. Sie entwendeten diverse Werkzeuge. Der Schaden beträgt rund 1500 EUR.

Neu Wulmstorf - Widerstand geleistet

Ein 50-jähriger Mann hat am Donnerstag, 3.3.2022, gegen 14:40 Uhr versucht, in eine leer stehende Wohnung eines Hauses an der Straße Marktplatz einzudringen. Dabei wurde er vom Hausmeister angetroffen. Als dieser die Polizei alarmierte, wurde er von dem 50-Jährigen körperlich angegangen und leicht verletzt. Auch den eintreffenden Beamten gegenüber zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte er zu Boden gebracht und fixiert werden. Vier Beamte wurden dabei leicht verletzt. Der Mann kam in Gewahrsam. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

