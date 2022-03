Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrkartenausgabeautomat durch Böller beschädigt ++ Buchholz - Trickdiebe erbeuteten Bargeld ++ Winsen - Mädchen liefen vor PKW

Buchholz/Suerhop (ots)

Fahrkartenausgabeautomat durch Böller beschädigt

Am Dienstagabend, 1.3.2022, gegen 22:30 Uhr, meldeten Zeugen Böllerknall und den bunten Schein von Feuerwerksraketen aus dem Bereich des Bahnhofs Suerhop. Als Beamte den Bereich überprüften, machten sie zunächst keine Feststellungen.

Eine knappe Stunde später meldeten erneut mehrere Anrufer Böllerknall aus Richtung des Bahnhofs. Dieses Mal hatten die Unbekannten die Feuerwerkskörper auch in einen Fahrkartenausgabeautomat gesteckt und gezündet. Das Innenleben des Automaten wurde dadurch nahezu komplett zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 EUR.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen am Dienstagabend verdächtige Personen im Umfeld des Bahnhofs Suerhop, an der Straße Drosselweg, aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Ergänzend dazu weist die Polizei erneut auf die Gefahren hin, die beim Verwenden von ungeprüften oder möglicherweise selbst hergestellten Feuerwerkskörpern entstehen können: Durch die unkalkulierbare Sprengkraft können Metallteile mehrere Hundert Meter weit geschleudert werden und erhebliche Schäden oder Verletzungen hervorrufen. Zeugen, die an einem Automaten möglicherweise unvollständig gezündete Sprengmittel feststellen, sollten den Bereich sofort verlassen, andere Menschen warnen und unverzüglich den Notruf 110 wählen.

Buchholz - Trickdiebe erbeuteten Bargeld

Ein 72-jähriger Mann ist am Dienstag, 1.3.2022 von zwei Trickdieben ausgenommen worden. Gegen 15:30 Uhr sprach ein Mann den 72-jährigen an, als dieser gerade in seinen PKW auf dem Parkplatz an der Straße Caspers Hoff gestiegen war. Hierdurch abgelenkt, bemerkte er nicht, wie eine zweite Person die Geldbörse von der Rücksitzbank nahm. Die Täter erbeuten Bargeld sowie Papiere und Kreditkarten.

Winsen - Mädchen liefen vor PKW

Auf der Hoopter Straße kam es am Dienstag, 1.3.2022, gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Mann war mit seinem BMW auf der Straße in Richtung Stöckte unterwegs, als zwei achtjährige Mädchen von links die Fahrbahn überqueren wollten. Sie liefen dabei zwischen verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen hindurch unmittelbar vor den Wagen des 83-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Achtjährigen leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus.

