POL-WL: Navigationssystem aus Wohnmobil entwendet ++ Seevetal - Nach Sachbeschädigungsserie am 18.2.2022: Polizei fragt erneut nach Zeugen ++ Drage/Schwinde - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Navigationssystem aus Wohnmobil entwendet

In der Zeit zwischen Sonntag, 27.2.2022, 14:00 Uhr und Montag, 15:30 Uhr, haben sich Diebe an einem Wohnmobil zu schaffen gemacht. Das Fahrzeug stand in der Straße Postweg. Die Täter brachen zunächst die Tür des Fahrzeugs auf. Anschließend bauten sie das fest installierte Navigationssystem aus und verschwanden damit. Der Schaden wird auf rund 15.000 EUR geschätzt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Postweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei in Neu Wulmstorf zu melden.

Seevetal - Nach Sachbeschädigungsserie am 18.2.2022: Polizei fragt erneut nach Zeugen

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5151395

In der Nacht zum 18. Februar waren im Bereich Emmelndorf, Meckelfeld und auch Fleestedt insgesamt 29 Pkw verschiedener Marken von Unbekannten beschädigt worden. In allen Fällen hatten der oder die Täter den Lack der Fahrzeuge zerkratzt. An zahlreichen Fahrzeugen sind dabei Buchstaben in den Lack eingeritzt worden. Hierbei handelte es sich um die Buchstaben H, NA, M, X, SLIP, HME und DAFAS. Die Polizei sucht Zeugen, denen diese Kürzel möglicherweise in anderem Zusammenhang schon aufgefallen sind und die dazu weitere Angaben machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04105 6200.

Drage/Schwinde - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Bereits in der Nacht zum 24. Februar kam an der Schwinder Straße (L 217), Ecke im Westerfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw hatte im Abbiegevorgang einen Holzpfeiler sowie ein Verkehrszeichen überfahren und war schließlich gegen einen Stromverteilerkasten geprallt. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile geht die Polizei mittlerweile davon aus, dass es sich um einen 1er BMW der ersten Baureihe in dunkelgrau gehandelt haben dürfte. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04176 9489316 an die Polizei in Marschacht zu wenden.

