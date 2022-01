Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Zusammenstoß zwischen Transporter und einem Pkw - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Ford Transport von der Rohrbacher Straße die Kurfürsten-Anlage in Richtung Römerkreis. Wiederum ein 81-Jähriger befuhr die Römerstraße in Richtung Römerkreis mit seinem BMW. Im Einmündungsbereich zum Römerkreis kam es aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß des Ford und des BMW jeweils im Frontbereich. Der BMW war aufgrund herabhängender Fahrzeugteile nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 EUR.

Da die Verursacherfrage noch Gegenstand weiterer Ermittlungen ist, werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700 zu melden. Insbesondere die Insassen eines noch unbekannten Pkw, der neben dem BMW auf der Römerstraße fuhr.

