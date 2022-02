Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 25.02.-27.02.2022

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Tageswohnungseinbruch in Zweifamilienhaus

Am Samstag, gegen 20:22 Uhr, kam es in der Straße Brookdamm zu einem Einbruch durch zwei Täter, die sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Objekt verschafften und dieses nach Diebesgut durchsuchten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Seevetal/Meckelfeld - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Am Freitag, gegen 18:10 Uhr, betrat ein 61-jähriger alkoholisierter Fußgänger in Meckelfeld die Glüsinger Straße. Die Person war dunkel gekleidet und die Dämmerung setzte bereits ein. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin erfasste den Fußgänger mit ihrem PKW. Der Fußgänger musste schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht werden.

BAB 7 - Rastplatz Harburger Berge Ost - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtet wie ein Sattelzug auf einem Rastplatz gegen eine Schutzplanke rollte. Dieser war auf dem abschüssigen Gelände augenscheinlich nicht ordnungsgemäß gegen ein Wegrollen gesichert, sodass es in der Folge zu einem Zusammenstoß mit der Schutzplanke kam. Diese wurde hierdurch beschädigt. Im Rahmen der Überprüfung wurde das Fahrzeug anschließend wieder in der Parkbucht stehend festgestellt. Der in der Fahrerkabine sitzende 48-jährige Fahrzeugführer räumte ein, den Sattelzug nach der Kollision wieder rückwärts eingeparkt zu haben. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Vandalismus bei der Feuerwehrwache

In der Nacht zum Sonntag schlug ein unbekannter Täter ein Rolltor der Feuerwehrwache der FFW in Winsen (Luhe) ein und beschädigte anschließend die Rolltore an einem Löschfahrzeug. Ob auch etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Es wird derzeit von Vandalismus ausgegangen. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.

Winsen (Luhe)/Pattensen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der L234 zwischen Luhdorf und dem Bahlburger Kreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen war der 36-jährige Fußgänger auf der Fahrbahn in Richtung Winsen (Luhe) unterwegs und wurde dort von einem entgegenkommenden PKW erfasst. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt. Es besteht derzeit jedoch keine Lebensgefahr. Die 27-jährige Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

