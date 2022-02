Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Randalierer in Gewahrsam genommen ++ Dohren - Linienbus beschädigt

Marschacht (ots)

Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein 20-jähriger Mann ist am Donnerstag, 24.2.2022, in Verhinderungsgewahrsam genommen worden. Der Mann hatte gegen 16:00 Uhr damit begonnen, in seinem Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft zu randalieren. Dabei zündete er auch ein Kopfkissen an. Die Feuerwehr löschte die brennende Bettwäsche. Verletzt wurde niemand.

Da der Mann sich auch nach Erscheinen der Polizei nicht beruhigen wollte, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Gegen den 20-jährigen wurde ein Verfahren wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Dohren - Linienbus beschädigt

An einer Bushaltestelle an der Schulstraße kam es am Donnerstag, 24.2.2022, gegen 18:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Linienbus. Der Busfahrer hatte einem 29-jährigen Mann, der stark alkoholisiert in den Bus einsteigen wollte, die Mitnahme verweigert. Daraufhin wurde der 29-jährige aggressiv. Er warf eine Wodkaflasche gegen den Bus und zerstörte dadurch eine Seitenscheibe. Die Polizei nahm den Mann, der bereits im Verlauf des Nachmittages für andere Polizeieinsätze gesorgt hatte, schließlich in Gewahrsam. Am Bus entstand ein Sachschaden von rund 1000 EUR. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell