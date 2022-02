Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fallrohre gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Räder von Fahrzeugen abmontiert ++ Winsen - Zeugensuche nach Gewässerverunreinigung

Hanstedt (ots)

Fallrohre gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 21.2.2022, elf Regenfallrohre aus Kupfer von dem Gebäude eines Hotels an der Winsener Straße abmontiert. Einen Teil der Rohre entwendeten die Täter im Anschluss. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 EUR geschätzt.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Arbeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04184 889600 bei der Polizei in Hanstedt zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Räder von Fahrzeugen abmontiert

In der Zeit zwischen Samstag, 19. Februar, 13:30 Uhr und Montag, 7:30 Uhr, kam es an der Glüsinger Straße zum Diebstahl mehrerer Kompletträder von Fahrzeugen eines Autohauses. Die Täter bockten zwei PKW auf Pflastersteinen auf und lösten anschließend die Radbolzen, so dass sie die insgesamt acht Räder entwenden konnten. Bei einem dritten Fahrzeug scheiterten die Diebe an zusätzlichen Felgenschlössern. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Winsen - Zeugensuche nach Gewässerverunreinigung

Bereits im Januar kam es an einem Entwässerungsgraben am "Schwarzen Weg", einem landwirtschaftlichen Verbindungsweg nördlich von Grevelau, in der Feldmark zwischen der Hamburger Straße und der L 217, zu einer Gewässerverunreinigung. Der Schaden war am 29. Januar festgestellt worden, die Anzeige bei der Polizei erfolgte erst später.

Vermutlich ist ein Fahrzeug beim Überfahren einer kleinen Betonbrücke von dieser abgekommen und beim Aufsetzen beschädigt worden, sodass sich Öl in das Erdreich und in den Entwässerungsgraben ergoss. Die Spuren deuten allerdings nicht auf ein größeres Unfallgeschehen hin.

Nach Begutachtung des Schadens wurde ein Erdaustausch veranlasst. Die Sanierungskosten liegen bei rund 15.000 EUR. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell