POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 18.02.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 20.02.2022, 12:00 Uhr

Winsen (Luhe) - Zeuge gesucht nach Unfall unter Alkoholeinfluss Am Samstagmorgen gegen 08:50 Uhr kam es auf der K81 vor der Ortschaft Eichholz zu einem Verkehrsunfall. Der 38jährige Führer eines PKW befuhr die K81 von Marschacht kommend in Richtung Eichholz. Er überholte ein vorrausfahrendes Fahrzeug. Beim Wiedereinscheren kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Seitenraum zum Stehen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Durch einen Arzt wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der oder die Fahrzeugführerin des überholten Fahrzeugs wird gebeten sich als Zeuge bei der Polizei Winsen (Luhe) unter der Telefonnummer 04171-7960 zu melden!

Seevetal - Sachbeschädiger unterwegs

Eine unliebsame Entdeckung machten mehrere Bewohner der Ortsteile Emmelndorf, Meckelfeld und Fleestedt, als sie am Donnerstag bzw. Freitag Schäden an ihren Autos entdeckten. Unbekannte hatten den Lack der Fahrzeuge an unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Bisher erhielt die Polizei Kenntnis von 25 Sachbeschädigungen. Hinweise auf den oder die Täter und mögliche Motive konnten bisher nicht erlangt werden. Wer Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Unfall unter Alkoholeinfluss Am späten Samstagabend wurden Polizeibeamte des PK Seevetal zu einem Verkehrsunfall in der Höpenstraße gerufen. Ein 19jähriger Seevetaler war mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in einen Zaun gefahren. Zaun und Pkw wurden dabei nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,56 Promille fest. Der junge Mann wird in der nächsten Zeit ein Fortbewegungsmittel nutzen müssen, welches keine Fahrerlaubnis erfordert. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Buchholz - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt Am frühen Samstagabend teilte die Mitarbeiterin einer Tankstelle mit, dass ein Kunde augenscheinlich alkoholisiert mit seinem Pkw das Tankstellengelände verlassen habe. Der 51-jährige Fahrzeugführer konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift beim Konsum weiterer Alkoholika angetroffen werden. Er zeigte sich unkooperativ, lehnte einen Alkoholtest ab und versuchte weiterhin alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Hierzu stieß er auch zwei Beamte zur Seite. Im Anschluss wurde der uneinsichtige Fahrzeugführer zur Polizei Buchholz gebracht, wo ihm von einer Ärztin zwei Blutproben entnommen wurden. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Im gesamten Landkreis Harburg kam es im Berichtszeitraum zu diversen Straßensperrungen aufgrund umgefallener Bäume. Diese bestanden teilweise für mehrere Stunden, da die Feuerwehr die Bäume aufgrund zu hoher Eigengefährdung nicht unmittelbar räumen konnte. Der Individualverkehr wurde hierdurch jedoch nur geringfügig beeinträchtigt.

