Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte brechen in Arztpraxis ein - Schierhorn - Wohnung nach Brand nicht bewohnbar

Seevetal (ots)

Unbekannte brechen in Arztpraxis ein

In der Nacht von Mittwoch, 16.02, auf Donnerstag, 17.02., sind bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis im Kürbisweg in Seevetal eingebrochen. Der oder die Täter hebelten zunächst ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten der Praxis. Entwendet wurde u.a. Bargeld in bislang noch nicht bekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/ 6200 entgegen.

Schierhorn - Wohnung nach Brand nicht bewohnbar

Am frühen Donnerstagmorgen, 17.02., gegen 05:45 Uhr, brach in der Schierhorner Niedersachsenstraße in einer Wohnung im ersten Oberschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Die umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer, dass in der Küche der Wohnung ausgebrochen war, schnell löschen. Im weiteren Verlauf lüftete die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, allerdings ist die brandbetroffene Wohnung zurzeit nicht bewohnbar. Der Brandort wurde für weitere Untersuchungen von der Polizei beschlagnahmt.

