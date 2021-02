Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unbekannte brechen Autos mit Gullideckel auf

Warendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch, den 24.02.2021, um 21.05 Uhr, zwei Autos auf einem Parkplatz an der August-Winkhaus-Straße auf. In dem dortigen Schulgebiet bedienten sie sich eines Gullideckels, um die Scheiben der beiden Fahrzeuge, einem Ford Fiesta sowie einem VW Polo, einzuschlagen. Die Täter durchwühlten ein Handschuhfach, entwendeten aber nichts. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte steckte der Gullideckel noch in der Windschutzscheibe eines Pkw.

Unmittelbar vor der Tatbegehung beobachtete ein Zeuge zwei männliche Personen, die sich in verdächtiger Art und Weise auf dem Parkplatz aufhielten. Einer der Männer konnte wie folgt beschrieben werden: circa 195cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, Kapuze über den Kopf gezogen. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte einen 20-jährigen Münsteraner in Tatortnähe an. Ob dieser für die Pkw-Aufbrüche verantwortlich ist, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell