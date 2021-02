Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Pedelecfahrer nach Unfall mit Lkw verletzt

Warendorf (ots)

Dienstagvormittag (23.02.2021, 11.25 Uhr) ist ein 79-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Sendenhorst verletzt worden.

Der Mann aus Hamm fuhr mit einem weiteren Radfahrer auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Jönsthövel Richtung der Straße Im Seebrock. Hinter den beiden fuhr ein 33-jähriger Lotter in einem Lkw. Als der Lkw die beiden Radfahrer überholte, verlor der rechtsseitig fahrende 79-Jährige das Gleichgewicht auf dem Pedelec, stieß gegen den Lkw und stürzte auf den Boden. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell