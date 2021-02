Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fußgängerin und Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.2.2021 kam es gegen 16.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt mit drei verletzten Personen. Eine 27-jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Fahrrad, auf dem sich im Kindersitz eine 3-Jährige befand, den Radweg entlang der K 21. In Höhe der Schützenstraße querte die Frau, ihr Fahrrad schiebend, die Konrad-Adenauer-Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 81-Jährigen, die die Kreisstraße in Richtung Bürener Straße befuhr. Die 27-Jährige und ihr Kind stürzten auf die Fahrbahn, wobei die Frau schwer und das Mädchen leicht verletzt wurden. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Die 81-jährige Drensteinfurterin erlitt einen Schock.

