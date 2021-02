Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Rennradfahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.3.2021 kam es gegen 14.50 Uhr auf dem Warendorfer Landweg in Sassenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Rennradfahrerin. Die 52-Jährige befuhr den abgesperrten Bereich einer Baustelle, der für Anlieger frei war. Als der dort arbeitende 35-jährige Baggerfahrer aus Telgte bei seiner Arbeit die Baggerschaufel nach links auf die Fahrbahn schwenkte, wich die Harsewinklerin dieser aus. Dabei stieß sie gegen einen links am Straßenrand stehenden Transporter und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

