POL-WL: In den Gegenverkehr gefahren ++ Neu Wulmstorf - Pkw zerkratzt ++ Buchholz - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Hollenstedt (ots)

Auf der Dierstorfer Straße kam es am Dienstag, 15.2.2022 zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau war gegen 18:10 Uhr mit ihrem Skoda auf der K 40 in Richtung Hollenstedt unterwegs, als sie, auf gerader Strecke, nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte der Pkw frontal in die entgegenkommende landwirtschaftliche Zugmaschine eines 29-jährigen Mannes. Während der 29-Jährige mit dem Schrecken davonkam, wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Da bei der Frau während der Unfallaufnahme eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe für weitere Untersuchungen. Weiterhin stellte sich heraus, dass die 44-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die K 40 musste für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Neu Wulmstorf - Pkw zerkratzt

Auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße kam es am 14.2.2022 in der Zeit zwischen 2:00 Uhr und 18:00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Unbekannte haben einen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellten Mitsubishi auf der gesamten Beifahrerseite zerkratzt. Von der Motorhaube bis zum Kofferraum finden sich diverse Kratzer am Fahrzeuglack. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise Nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Buchholz - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Am Dienstag, 15.02.2022, gegen 10:30 Uhr, kam es im Aldi-Markt an der Hamburger Straße zu einem Taschendiebstahl. Eine 82-jährige Kundin hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Die Täter nutzten diese Chance und entwendeten daraus in einem unbeobachteten Moment eine Geldbörse mit rund 90 EUR Bargeld und verschiedenen Papieren.

