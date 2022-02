Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldbörse entwendet ++ Winsen/Borstel - Erneuter Einbruch in Grundschule ++ Salzhausen -Einbruch in Buchhandlung ++ Rosengarten/A1 - Über Reifenteile gefahren und überschlagen ++ u.w.M.

Buchholz (ots)

Geldbörse entwendet

Am 14.2.2022, gegen 9:00 Uhr, kam es im Aldi-Markt an der Soltauer Straße zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte Täter entwendet an einer 86-jährigen Kundin die Handtasche mitsamt Portmonee. Der Diebstahl geschah unmittelbar nach dem Bezahlvorgang. Ob die Täter mit den mittlerweile gesperrten EC-Karten noch Geldabhebungen vornehmen konnten, ist noch unbekannt. Die Frau gab allerdings an, die PIN zu allen Karten in der Handtasche aufbewahrt zu haben.

Auch in Winsen kam es am Montag zu einem Taschendiebstahl beim Einkaufen. Hier traf es eine 83-jährige Frau, die im Aldi-Markt am Altstadtring unterwegs war. Die Tat ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr. Die Täter entwendeten das Portmonee unbemerkt aus der Handtasche der Geschädigten. Sie erbeuteten Bargeld und mehrere EC-Karten und Ausweise.

Winsen/Borstel - Erneuter Einbruch in Grundschule

Die Grundschule am Borsteler Grund ist am vergangenen Wochenende erneut von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 11.2.2022, 18:00 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr, drangen die Täter durch eine aufgehebelte Fluchttür in das Gebäude ein. Sie warfen mehrere Gegenstände im Lehrerzimmer herum. Anschließend nahmen sie einen Computer mit nach draußen und ließen den völlig zerstört auf dem Schulgelände zurück. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die am Wochenende im Bereich der Schule aufgefallen sind, nimmt die Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Salzhausen -Einbruch in Buchhandlung

Am Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag, 12.2.2022, 13:30 Uhr und Montag, 8:45 Uhr, kam es in einer Buchhandlung an der Hauptstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Anschließend brachen Sie einen Tresor auf und entwendet daraus Bargeld.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 zu kontaktieren.

Rosengarten/A1 - Über Reifenteile gefahren und überschlagen

Ein Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Montag, 14.2.2022, auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg. Gegen 5:30 Uhr verlor der 44-jährige Fahrer eines Sattelzuges einen Reifen von seinem Auflieger. Dieser blieb auf dem linken Fahrstreifen liegen. in der Folge überfuhren vier weitere Fahrzeuge die Reifenteile und wurden hierdurch beschädigt. Eine 52-jährige Frau, die mit ihrem VW über die Teile rollte geriet anschließend ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Grünbereich liegen. Die 52-jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Schaden von rund 30.000 EUR.

Asendorf - Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der L 213, zwischen Asendorf und Hanstedt, kam es am Montag, 14.2.2022, gegen 7:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau geriet mit ihrem Renault Twingo aus noch unklarer Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort seitlich mit dem ihr entgegenkommenden Kleintransporter eines 39-jährigen Mannes. Die Frau schleuderte mit ihrem Renault anschließend gegen die Leitplanke und blieb schließlich auf der Fahrbahn stehen. Auch der 39-jährige prallte mit dem Transporter nach dem Zusammenstoß gegen eine Leitplanke.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20.000 EUR.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf dem Edeka-Parkplatz an der Straße Schanzenring kam es am Montag, 14.2.2022, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr ist ein dort geparkter schwarzer Toyota Avensis von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und entlang der kompletten Beifahrerseite beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2500 EUR.

Zeugen die Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell