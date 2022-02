Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall beim Abbiegen ++ Neu Wulmstorf - Einbruchsversuch schlug fehl

Winsen (ots)

Unfall beim Abbiegen

Auf der Osttangente kam es gestern, 10.2.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18:25 Uhr wollte ein 23-jähriger Mann mit seinem VW Golf von der Osttangente nach links auf die A 39 in Fahrtrichtung Lüneburg auffahren. Hierbei stieß er mit dem 3er BMW einer ihm entgegenkommenden 34-jährigen Frau zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde ein 29-jähriger Mann, der als Mitfahrer im BMW saß, leicht verletzt. An den beiden PKW entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 EUR. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Neu Wulmstorf - Einbruchsversuch schlug fehl

Im Lönsweg haben Diebe In der Nacht zu Donnerstag, 10.2.2022 versucht, in ein Reihenhaus einzubrechen. Die Täter betraten dazu den rückwärtigen Garten und setzten ihr Hebelwerkzeug mehrfach an der Terrassentür an. Letztlich gelang es Ihnen jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Es blieb bei einem Sachschaden von rund 250 EUR.

