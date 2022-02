Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg (11.-.13.02.2022)

Landkreis Harburg (ots)

+ + + Verkehrsunfallflucht + + +

Winsen (Luhe) - Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, wurde in der Königsstraße ein dekorativer Brunnen, welcher als Auffahrtsbegrenzung dient, angefahren und beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) (04171-7960) zu melden.

+ + + Einbruch in Einfamilienhaus + + +

Tespe - Am Samstag, zwischen 12:00 Uhr - 14:00 Uhr, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Geschädigten und gelangten über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus, durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie ein Laptop. Anschließend entfernten sich die Täter ohne entdeckt zu werden. Zeugen, die in Bütlingen im Bereich der Bergstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg (04181-2850) zu melden.

+ + + Wohnung betreten und Bargeld entwendet + + +

Winsen (Luhe) - Am Samstag, zwischen 11:30 Uhr - 23:20 Uhr, nutzte der Täter die Abwesenheit der Familie einer Wohnung in der Straßburger Straße in Winsen (Luhe) aus und gelangten in die Wohnung. Hier wurden die Zimmer durchsucht und Bargeld entwendet. Unerkannt konnte der Täter die Örtlichkeit verlassen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) (04171-7960) zu melden.

+ + + BAB 7 - Nächtliche Unfallflucht + + +

Am Samstagmorgen, um 03:13 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf musste die Fahrzeugführerin (35) eines Mercedes-Sprinter einem vorausfahrenden Lkw ausweichen, da dieser plötzlich und ohne erkennbaren Grund sein Fahrzeug stark abbremste. Bei dem Fahrmanöver kippte der Sprinter auf die Seite, kollidierte rücklings mit der Schutzplanke und blieb im rechten Fahrstreifen liegen. Die Sprinterfahrerin wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Winsen (L.) zu melden (04171-796200).

+ + + Seevetal / Maschen - gut gemeint, leider schlecht umgesetzt + + +

Am 13.02.2022 erschien ein ehrlicher Finder auf der Dienststelle in Maschen und gab von ihm gefundene Munition verschiedener Kaliber zur Vernichtung ab. Diese war bei der Entrümpelung seines Elternhauses zu Tage getreten. Leider hatte der Finder keine waffenrechtliche Erlaubnis und damit gegen das Waffenrecht verstoßen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass Finder von Waffen und Munition diese bitte vor Ort belassen und sich immer mit ihrer zuständigen Dienststelle oder den Notruf in Verbindung setzen. Nur so können Probleme im Vorwege ausgeschlossen werden

+ + + Seevetal / Maschen - Raub zum Nachteil eines 13 + + +

Ein Heranwachsender und das spätere Opfer (13 Jahre) trafen sich am 13.02.2022 im Ortskern von Maschen, um mit E-Zigaretten und Zubehör zu handeln. Im Verlauf des Geschäftes entriss der Täter dem Opfer das Geld und schlug diesem mit der Hand in das Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter und wird im Rahmen der Fahndung angetroffen.

