Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe kamen durchs Kellerfenster ++ Seevetal/Hittfeld - Tageswohnungseinbruch ++ Tespe - Personensuche: Spur endete auf Campingplatz ++ Bendestorf - Nach Verkehrsunfall zunächst geflüchtet

Seevetal/Hörsten (ots)

Diebe kamen durchs Kellerfenster

Am Sonntag, 13.2.2022, gegen 4:40 Uhr, bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Hörstener Schulstraße verdächtige Geräusche. Als er nachschaute, konnte er noch sehen, wie drei männliche Personen vom Grundstück aus über ein angrenzendes Feld in die Dunkelheit liefen. Die Diebe hatten zuvor ein Kellerfenster in einem Lichtschacht aufgebrochen und waren hierdurch in das Haus gelangt. Offenbar hatten sie schon diverse Kellerräume durchsucht. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unklar.

Seevetal/Hittfeld - Tageswohnungseinbruch

In der Straße Am Erlengrund kam es am Sonntag, 13.2.2022, zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr brachen die Täter die Glasschiebetür eines Wintergartens auf und bahnten sich so den Weg in das Haus. Sie durchsuchten zahlreiche Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie dabei Schmuck. Anschließend verließen die Täter das Haus unbemerkt wieder.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Tespe - Personensuche: Spur endete auf Campingplatz

Am 11.2.2022, gegen 23:10 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer eine männliche Person, die augenscheinlich stark alkoholisiert und mit durchnässter Kleidung auf der Fahrbahn des Niedersachsenrings gelegen hätte. Nach dem Ansprechen des Mannes sei dieser aufgestanden und schimpfend über ein Feld davongelaufen. Vor Ort fanden Beamte in einem Straßengraben ein Fahrrad sowie Schuhe und eine nasse Jogginghose. Aufgrund der Gesamtumstände und der frostigen Witterung war eine Gefahr für Leib oder Leben des unbekannten Mannes nicht auszuschließen. Aus diesem Grund wurde mit Unterstützung der Feuerwehren aus Tespe und Bütlingen sowie eines Polizeihubschraubers eine Suchaktion, ausgehend vom Fundort der Bekleidung, gestartet.

Nach kurzer Zeit entdeckten Einsatzkräfte dabei Fußeindruckspuren auf einem Acker. Sie folgten dieser Spur, die nach wenigen hundert Metern auf dem Gelände eines Campingplatzes endete. Eine Absuche des Platzes brachte keine Erkenntnisse. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte dort seine sichere Unterkunft erreicht hatte.

Bendestorf - Nach Verkehrsunfall zunächst geflüchtet

Auf der Jesteburger Chaussee kam es am Sonntag, 13.2.2022, gegen 3:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Zeugen meldeten über den Notruf einen quer auf der Fahrbahn stehenden Pkw, der offenbar kurz zuvor gegen einen Straßenbaum geprallt war. Während ein Zeuge noch angab, dass sich der Fahrer im Fahrzeug befinde, schilderte ein weiterer Zeuge bereits, dass das Fahrzeug leer sei. Neben der Polizei wurden vorsorglich Rettungsdienst und Feuerwehr zur Unfallstelle entsandt.

Aufgrund des Schadens am Pkw war nicht auszuschließen, dass der Fahrer verletzt das Fahrzeug verlassen und unter Schock stehend davongelaufen sein könnte. Während der Unfallaufnahme und erster Suchmaßnahmen im Umfeld erschien gegen 04:30 Uhr ein 37-jähriger Mann zu Fuß an der Unfallstelle. Er gab an, den Wagen gefahren und damit den Unfall verursacht zu haben. Weitere Angaben machte er nicht. Verletzt war der 37-jährige nicht. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel war nicht festzustellen.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell