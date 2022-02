Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zahlreiche Gefahrenstellen durch Sturm ++ Seevetal/Meckelfeld - Ladendieb mit offenem Haftbefehl ++ Winsen - Radfahrer verletzt

Bild-Infos

Download

Landkreis Harburg (ots)

Zahlreiche Gefahrenstellen durch Sturm

Seit heute Nacht sind Feuerwehren und Polizei im Dauereinsatz. Zahlreiche sturmbedingte Gefahrenstellen wurden durch Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gemeldet. Häufig sorgten abgebrochene Äste oder entwurzelte Bäume für Behinderungen auf den Straßen. Während eine Vielzahl von Störungen durch die Einsatzkräfte behoben werden konnte, sind die Rosengartenstraße, zwischen der B 3und Rosengarten-Sieversen, sowie die K 72, zwischen Sprötze und Holm-Seppensen, bis auf Weiteres gesperrt. Die Beseitigung der Bäume kann dort erst erfolgen, wenn sich die Wetterlage beruhigt hat.

Durch die starken Winde kippte auf der B 404 in Fahrtrichtung Geesthacht, kurz vor der Anschlussstelle Eichholz, ein leicht beladener Anhänger auf die Seite. Die Zugmaschine blieb stehen. Ein Bergungsunternehmen konnte den Anhänger wieder aufrichten. Das Abschleppfahrzeug begleitete das Gespann, um Windschatten zu spenden, bis zur nächsten Abfahrt. Die B 404 war zeitweise voll gesperrt.

Seevetal/Meckelfeld - Ladendieb mit offenem Haftbefehl

Ein 24-jähriger Mann ist am Mittwoch, 16.2.2022 bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Gegen 20:30 Uhr hatte der Mann in einem Discounter eine Dose Bier an der Kasse bezahlt. Bei der Kontrolle durch den Ladendetektiv fanden sich allerdings 34 weitere Getränkedosen im Rucksack des Beschuldigten. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen und den Sachverhalt aufnahmen, stellte sich heraus, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde nach der Bearbeitung des Ladendiebstahls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Winsen - Radfahrer verletzt

An der Bundesstraße, in Höhe der Einmündung in die Straße Zum Felde, kam es am Mittwoch, 16.2.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 14:10 Uhr wollte eine 81-jährige Frau mit ihrem VW von der Bundesstraße nach links in die Straße Zum Felde einbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem 27-jährigen Mann, der mit einem Pedelec auf dem Radweg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27-Jährige verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell